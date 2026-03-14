fbpx
Laugardagur 14.mars 2026

Of ungur til að fá að spila fyrir United

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Of ungur til að fá að spila fyrir United

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 14. mars 2026 18:30

JJ Gabriel

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir að hinn ungi JJ Gabriel sé að taka góðum framförum eftir að hafa æft með aðalliði félagsins á ný í vikunni.

Gabriel er aðeins 15 ára gamall en hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni með U18-liði Manchester United á þessu tímabili. Framherjinn hefur skorað 20 mörk í 22 leikjum og þykir eitt efnilegasta ungstirni akademíunnar.

Þrátt fyrir það getur hann ekki spilað með aðalliðinu eða U21-liðinu á þessu tímabili vegna aldurs. Gabriel var aðeins 14 ára þegar tímabilið 2025–26 hófst og samkvæmt reglum úrvalsdeildarinnar þurfa leikmenn að vera orðnir 15 ára fyrir 31. ágúst til að geta tekið þátt.

Carrick sagði að félagið reyni þó að gefa efnilegum ungum leikmönnum tækifæri til að æfa með aðalliðinu.

„JJ stendur sig mjög vel. Við eigum marga góða leikmenn í akademíunni og reynum að fá yngri leikmenn upp með aðalliðinu eins oft og við getum,“ sagði Carrick.

Hann lýsti Gabriel einnig sem „stóru hæfileikabarni“ og leikmanni sem gæti átt bjarta framtíð hjá Manchester United.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

433Sport
Rétt í þessu
Of ungur til að fá að spila fyrir United
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ívar furðar sig á að þessu sé ekki gert hærra undir höfði – „Fara allir á móti þeim“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Igor Tudor reynir að berja trú í Tottenham sem er á slæmum stað
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Sonur Gulla Gull skrifar undir hjá Breiðablik
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Carragher segir að þetta sé maðurinn sem United á að ráða til starfa

Mest lesið

Þessar bílategundir eru líklegastar til að ná 400.000 kílómetrum
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Fögnuðu nafninu Kalon
Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru
Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn
Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar

Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Langskotið og dauðafærið – Kemst United aftur á sigurbraut?

Langskotið og dauðafærið – Kemst United aftur á sigurbraut?
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi

Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur
433Sport
Í gær
Segir galið að fólk efist um að Carrick sé rétti maðurinn til frambúðar
433Sport
Í gær
Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum
433Sport
Í gær

Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“

Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“
433Sport
Í gær

Opna samtalið við Rice

Opna samtalið við Rice
433Sport
Í gær
Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega
433Sport
Í gær
Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
433Sport
Í gær

Arteta stígur fram og kemur Bukayo Saka til varnar

Arteta stígur fram og kemur Bukayo Saka til varnar
433Sport
Í gær
United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
433Sport
Í gær
Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar
433Sport
Í gær
Dyche ekki mjög spenntur fyrir starfinu hjá Tottenham
433Sport
Í gær

Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið

Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið
433Sport
Í gær

Eiður Smári ráðleggur Jóhanni Berg – Gæti hann endað í Breiðablik á næstu vikum?

Eiður Smári ráðleggur Jóhanni Berg – Gæti hann endað í Breiðablik á næstu vikum?
433Sport
Í gær
Óvíst hvort Alisson geti spilað um helgina
433Sport
Í gær

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót
433Sport
Í gær
Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku
433Sport
Í gær
Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist
433Sport
Í gær

Gerir samning til 2032 við Chelsea

Gerir samning til 2032 við Chelsea
433Sport
Í gær

Ólafur ráðinn upplifunar og gæðastjóri Bestu deildarinnar

Ólafur ráðinn upplifunar og gæðastjóri Bestu deildarinnar
433Sport
Í gær
Peningaflæði í íslenska boltanum: Djuric nálægt Gylfa í kaupverði – Þetta eru fimm dýrustu leikmennirnir í sögunni
433Sport
Í gær
Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar