Of ungur til að fá að spila fyrir United

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir að hinn ungi JJ Gabriel sé að taka góðum framförum eftir að hafa æft með aðalliði félagsins á ný í vikunni.
Gabriel er aðeins 15 ára gamall en hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni með U18-liði Manchester United á þessu tímabili. Framherjinn hefur skorað 20 mörk í 22 leikjum og þykir eitt efnilegasta ungstirni akademíunnar.
Þrátt fyrir það getur hann ekki spilað með aðalliðinu eða U21-liðinu á þessu tímabili vegna aldurs. Gabriel var aðeins 14 ára þegar tímabilið 2025–26 hófst og samkvæmt reglum úrvalsdeildarinnar þurfa leikmenn að vera orðnir 15 ára fyrir 31. ágúst til að geta tekið þátt.
Carrick sagði að félagið reyni þó að gefa efnilegum ungum leikmönnum tækifæri til að æfa með aðalliðinu.
„JJ stendur sig mjög vel. Við eigum marga góða leikmenn í akademíunni og reynum að fá yngri leikmenn upp með aðalliðinu eins oft og við getum,“ sagði Carrick.
Hann lýsti Gabriel einnig sem „stóru hæfileikabarni“ og leikmanni sem gæti átt bjarta framtíð hjá Manchester United.