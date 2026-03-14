Igor Tudor reynir að berja trú í Tottenham sem er á slæmum stað

Igor Tudor hefur hvatt leikmenn Tottenham til að standa saman og berjast þrátt fyrir erfiða stöðu liðsins eftir slæmt gengi undanfarið.
Tudor hefur tapað fyrstu fjórum leikjum sínum sem bráðabirgðastjóri Spurs og liðið hefur tapað sex leikjum í röð. Nýjasta tapið kom í 5-2 ósigri gegn Atlético Madrid í Meistaradeildinni þar sem Tottenham lenti í miklum vandræðum.
Fyrir útileik gegn Liverpool um helgina sagði Tudor að liðið yrði að hunsa alla neikvæða umræðu í kringum sig.
„Staðan er erfið, það er ljóst, ekki bara vegna síðasta leiks heldur vegna tímabilsins í heild,“ sagði Tudor.
Hann hvatti leikmenn sína til að líta á stöðuna sem áskorun frekar en að gefast upp.
„Í lífinu getur maður valið hvernig maður horfir á hlutina. Maður getur annað hvort setið og kvartað eða staðið upp og barist. Það voru skilaboðin mín til leikmannanna,“ sagði Tudor.
Hann bætti við að erfiðir tímar standi ekki að eilífu og að leikmenn sem takist á við áskorunina geti orðið bæði betri leikmenn og sterkari einstaklingar