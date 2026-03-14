Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Fótboltaparið Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson hafa verið orðuð við heimkomu til Íslands frá Sádi-Arabíu. Margir eru á því að Árni komi aftur í Breiðablik ef af því verður.
„Þetta snýst bara um að ef þau eru á leiðinni heim er hann auðvitað Bliki og einn af mínum eftirlætissamherjum, auk þess að vera góður vinur minn.
En það ræðst bara á því hvað liggur fyrir í ferlinum hjá henni, fjölskylduháttum og svona praktískum atriðum,“ sagði Höskuldur um þetta mál.
