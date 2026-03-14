Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld

Pep Guardiola segir að titilvonir Manchester City séu úr sögunni ef liðið tapar stigum gegn West Ham í kvöld.
City er í öðru sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Arsenal, þó með leik til góða. Liðin eigast einnig við í mikilvægum leik á Etihad-leikvanginum þann 19. apríl.
„Núna er það bara West Ham. Úrvalsdeildin er erfiðasta deildin að vinna. Við erum enn í baráttunni en við vitum að ef við töpum stigum þá er þetta búið,“ segir Guardiola.
„Nú eru engin önnur tækifæri. Allir eru að spila fyrir eitthvað á þessum tíma tímabilsins,“ sagði hann enn fremur, en West Ham er einmitt í harðri fallbaráttu.