Laugardagur 14.mars 2026

Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 14. mars 2026 17:30

Pep Guardiola segir að titilvonir Manchester City séu úr sögunni ef liðið tapar stigum gegn West Ham í kvöld.

City er í öðru sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Arsenal, þó með leik til góða. Liðin eigast einnig við í mikilvægum leik á Etihad-leikvanginum þann 19. apríl.

„Núna er það bara West Ham. Úrvalsdeildin er erfiðasta deildin að vinna. Við erum enn í baráttunni en við vitum að ef við töpum stigum þá er þetta búið,“ segir Guardiola.

„Nú eru engin önnur tækifæri. Allir eru að spila fyrir eitthvað á þessum tíma tímabilsins,“ sagði hann enn fremur, en West Ham er einmitt í harðri fallbaráttu.

433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Igor Tudor reynir að berja trú í Tottenham sem er á slæmum stað
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Sonur Gulla Gull skrifar undir hjá Breiðablik
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Carragher segir að þetta sé maðurinn sem United á að ráða til starfa
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Arsenal byrjað að ræða við líklega sinn mikilvægasta leikmann
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn

Mest lesið

Þessar bílategundir eru líklegastar til að ná 400.000 kílómetrum
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“

Nýlegt

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru
Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn
Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar

Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Kemst United aftur á sigurbraut?
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“

Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Segir galið að fólk efist um að Carrick sé rétti maðurinn til frambúðar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum

Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Opna samtalið við Rice
433Sport
Í gær

Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega

Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega
433Sport
Í gær

Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur

Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
433Sport
Í gær
Arteta stígur fram og kemur Bukayo Saka til varnar
433Sport
Í gær
United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
433Sport
Í gær

Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar

Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar
433Sport
Í gær
Dyche ekki mjög spenntur fyrir starfinu hjá Tottenham
433Sport
Í gær
Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið
433Sport
Í gær
Eiður Smári ráðleggur Jóhanni Berg – Gæti hann endað í Breiðablik á næstu vikum?
433Sport
Í gær

Óvíst hvort Alisson geti spilað um helgina

Óvíst hvort Alisson geti spilað um helgina
433Sport
Í gær

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót
433Sport
Í gær
Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku
433Sport
Í gær

Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist

Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist
433Sport
Í gær
Gerir samning til 2032 við Chelsea
433Sport
Í gær
Ólafur ráðinn upplifunar og gæðastjóri Bestu deildarinnar
433Sport
Í gær

Peningaflæði í íslenska boltanum: Djuric nálægt Gylfa í kaupverði – Þetta eru fimm dýrustu leikmennirnir í sögunni

Peningaflæði í íslenska boltanum: Djuric nálægt Gylfa í kaupverði – Þetta eru fimm dýrustu leikmennirnir í sögunni
433Sport
Í gær

Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar

Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar
433Sport
Í gær
Nóg að gera á skrifstofu KA í dag – Staðfesta komu Samuel Kroon
433Sport
Í gær
Á möguleika að skrifa söguna með Ronaldo og Messi í sumar – Gætu spilað á sínu sjötta HM