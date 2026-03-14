Carragher segir að þetta sé maðurinn sem United á að ráða til starfa

Jamie Carragher telur að Unai Emery ætti að vera næsti knattspyrnustjóri Manchester United, þó hann efist um að félagið muni gefa honum tækifæri til að taka við starfinu.
Emery hefur náð frábærum árangri með Aston Villa og liðið situr nú í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Villa stefnir á að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu í annað sinn á þremur tímabilum.
Manchester United hefur verið ánægt með störf bráðabirgðastjórans Michael Carrick, en félagið ætlar að meta stöðuna í sumar áður en ákvörðun verður tekin um fastan knattspyrnustjóra.
Carragher bendir á að margir eftirsóttir þjálfarar séu nú þegar bundnir landsliðum, þar á meðal Thomas Tuchel með England, Carlo Ancelotti með Brasilíu og Julian Nagelsmann með Þýskaland.
Emery, sem er samningsbundinn Aston Villa til ársins 2029, gæti þó verið meðal þeirra sem koma til greina ásamt þjálfurum á borð við Roberto De Zerbi og Andoni Iraola hjá Bournemouth.
Carragher telur þó að tveir þættir gætu komið í veg fyrir að Manchester United leiti til Emery.