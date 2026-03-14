Arsenal byrjað að ræða við líklega sinn mikilvægasta leikmann

Arsenal hefur hafið viðræður við Declan Rice um nýjan langtímasamning við félagið, samkvæmt BBC Sport.
Enska landsliðsmanninum hefur tekist að festa sig í sessi sem einn mikilvægasti leikmaður liðsins síðan hann kom til Arsenal frá West Ham sumarið 2023 fyrir metupphæð, um 105 milljónir punda.
Rice hefur verið lykilmaður í liði Mikel Arteta og gegnt stóru hlutverki á miðju vallarins, bæði í varnarleik og uppbyggingu sókna.
Þegar næsta sumar gengur í garð mun Rice eiga tvö ár eftir af núverandi samningi sínum við Arsenal. Í samningnum er þó ákvæði sem gerir félaginu kleift að framlengja hann um eitt ár til viðbótar.
Þrátt fyrir það vilja forráðamenn Arsenal tryggja framtíð miðjumannsins til lengri tíma og hafa því hafið viðræður um nýjan samning.
Markmið félagsins er að halda einum mikilvægasta leikmanni liðsins hjá Arsenal á næstu árum.