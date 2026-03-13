Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi

Dortmund er opið fyrir því að selja Serhou Guirassy og Karim Adeyemi í sumar samkvæmt Sky í Þýskalandi.
Adeyemi hefur ekki viljað framlengja samning sinn við félagið, sem rennur út eftir rúm tvö ár. Félagið skoðar því þann möguleika að selja hann í sumar til að nýta markaðsvirði hans.
Talið er að áhugi sé á honum úr ensku úrvalsdeildinni og víðar. Það sama má segja um Guirassy, sem hefur í þó nokkurn tíma verið á radarnum hjá öðrum félögum.
Guirassy er þá með klásúlu í samningi sínum upp á 50 milljónir evra.
Sóknarmennirnir eru mikilvægir hlekkir í liði Dortmund svo það verður áfall að missa þá, en félagið þarf að hugsa um fjárhaginn einnig.
Dortmund er í öðru sæti þýsku úrvaldeildarinnar, 11 stigum á eftir Bayern Munchen.