Föstudagur 13.mars 2026

Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. mars 2026 21:00

Dortmund er opið fyrir því að selja Serhou Guirassy og Karim Adeyemi í sumar samkvæmt Sky í Þýskalandi.

Adeyemi hefur ekki viljað framlengja samning sinn við félagið, sem rennur út eftir rúm tvö ár. Félagið skoðar því þann möguleika að selja hann í sumar til að nýta markaðsvirði hans.

Talið er að áhugi sé á honum úr ensku úrvalsdeildinni og víðar. Það sama má segja um Guirassy, sem hefur í þó nokkurn tíma verið á radarnum hjá öðrum félögum.

Guirassy er þá með klásúlu í samningi sínum upp á 50 milljónir evra.

Sóknarmennirnir eru mikilvægir hlekkir í liði Dortmund svo það verður áfall að missa þá, en félagið þarf að hugsa um fjárhaginn einnig.

Dortmund er í öðru sæti þýsku úrvaldeildarinnar, 11 stigum á eftir Bayern Munchen.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

433Sport
Fyrir 47 mínútum
Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Kemst United aftur á sigurbraut?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir galið að fólk efist um að Carrick sé rétti maðurinn til frambúðar
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“

Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“
Opna samtalið við Rice
Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Arteta stígur fram og kemur Bukayo Saka til varnar

433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Dyche ekki mjög spenntur fyrir starfinu hjá Tottenham

433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið

433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Eiður Smári ráðleggur Jóhanni Berg – Gæti hann endað í Breiðablik á næstu vikum?
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Óvíst hvort Alisson geti spilað um helgina

433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist

433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Gerir samning til 2032 við Chelsea

433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ólafur ráðinn upplifunar og gæðastjóri Bestu deildarinnar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Peningaflæði í íslenska boltanum: Djuric nálægt Gylfa í kaupverði – Þetta eru fimm dýrustu leikmennirnir í sögunni
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar

433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Nóg að gera á skrifstofu KA í dag – Staðfesta komu Samuel Kroon
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Á möguleika að skrifa söguna með Ronaldo og Messi í sumar – Gætu spilað á sínu sjötta HM
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Starfsmaður skemmdi 50 milljóna króna Ferrari bíl síðustu helgi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Jay-Z sækist í unga leikmenn United – Stofa hans stækkar og stækkar

433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

KA staðfestir komu Djuric

433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Courtois hringdi í Kinsky og segir frá því sem fór þeirra á milli
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Heimsfrægur áhrifavaldur kemur öllum á óvart með tilkynningu sinni

433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Telja sig vel geta skákað Liverpool í sumar
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Trent sparar ekki stóru orðin
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Chelsea hefur áhuga á leikmanni Arsenal sem sagður er ósáttur

433Sport
Í gær

Albert með sigurmark í lokin – Slakt hjá Crystal Palace

433Sport
Í gær
Elías og félagar með glæsilegan sigur í Nottingham
433Sport
Í gær
Potter gerir langtímasamning