Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum

Igor Tudor, bráðabirgðastjóri Tottenham, segir að markvörðurinn Antonin Kinsky muni fá annað tækifæri þrátt fyrir skelfilega frammstöðu í vikunni.
Eins og flestir vita nú gerði Kinsky tvö hræðileg mistök sem leiddu til marka Atletico Madrid í 5-2 sigri spænska liðsins á Tottenham í Meistaradeildinni.
Kinsky, sem kom inn í liðið fyrir leik, var skipt af velli á 17. mínútu. Mikið hefur verið rætt og ritað um að þetta muni eyðileggja sjálfstraust leikmannsins til frambúðar.
„Hann mun spila aftur, klárlega. Mistök eru hluti af fótbolta og ég tel að hann hafi styrk og gæði til að eiga góðan feril,“ sagði Tudor hins vegar á blaðamannafundi í dag, fyrir leik Tottenham gegn Liverpool á sunnudag.