Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar

Úrslitakeppni Lengjubikars karla hefst á morgun með leik Stjörnunnar og KR kl. 12.
Þór og Fylkir mætast svo í seinni leik undanúrslitanna 17. mars á Þórsvelli kl. 17.
Öllum leikjum er ekki lokið í riðli 4 og er Þróttur R. eina félagið sem getur náð Fylki að stigum í mótinu. Þróttur R. á eftir frestaðan leik gegn ÍBV.
Vegna æfingaferðar Þróttar R. og leikja í Mjólkurbikarnum í framhaldinu verður ekki látið reyna á það hvort Þróttur R. nái Fylki að stigum og vinni upp markamismun liðanna.
Úr reglugerð mótsins
2.4 Sé jafnt eftir venjulegan leiktíma í úrslitakeppnum mótsins, skal fara fram vítaspyrnukeppni til að úrskurða um sigurvegara.