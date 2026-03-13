Starfsmaður skemmdi 50 milljóna króna Ferrari bíl síðustu helgi

Dýr Ferrari-bíll Sandro Tonali varð fyrir skemmdum á bílastæði við St James’ Park fyrir leik Newcastle gegn Manchester City í ensku bikarkeppninni um helgina.
Tonali lék allan leikinn þegar Newcastle tapaði 3-1 fyrir Manchester City á heimavelli sínum. Eftir leikinn hefur myndband farið í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem sjá má starfsmann á leikvanginum leggja gulum Ferrari-bíl ítalska miðjumannsins.
Á upptökunni sést starfsmaður, klæddur í endurskinsjakka, bakka bílnum inn á bílastæði. Þegar hann snýr bílnum í þröngu rými virðist framhjól bílsins rekast í kantstein og rispa felguna á hægra framhjólinu.
Ökumaðurinn stoppar skömmu síðar þegar hann tekur eftir því að hjólið hafi snert kantinn og fær þá leiðbeiningar frá öðrum starfsmanni á svæðinu.
Ferrari-bíll Tonali er sagður vera um 300 þúsund punda virði og hefur atvikið vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að myndbandið birtist á netinu.
