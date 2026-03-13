Segir galið að fólk efist um að Carrick sé rétti maðurinn til frambúðar

Fyrrum framherjinn Michael Owen segir að það sé ótrúlegt að fólk efast um hvort Michael Carrick eigi að fá starf knattspyrnustjóra Manchester United til frambúðar.
Carrick tók tímabundið við liðinu í janúar eftir að Ruben Amorim var rekinn. Undir hans stjórn hefur United unnið sex af átta leikjum og liðið hefur farið úr sjötta sæti upp í það þriðja í úrvalsdeildinni.
Owen, sem lék með Carrick hjá United á árunum 2009 til 2012, segir að fyrrum miðjumaðurinn hafi komið með ró aftur í félagið.
„Ég trúi ekki að fólk sé að spyrja sig hvort hann eigi að fá starfið. Ef hann endar með liðið í þriðja sæti, hvernig er þá hægt að segja: takk en nei takk?“, sagði Owen í hlaðvarpinu The Wayne Rooney Show.
Wayne Rooney tók undir með Owen og hrósaði Carrick fyrir störf sín.
„Allir hjá Manchester United elska Michael Carrick. Hann hefur gert ótrúlega hluti,“ sagði Rooney.