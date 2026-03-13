Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar

Jürgen Klopp gæti tekið við þýska landsliðinu eftir Heimsmeistaramótið 2026, samkvæmt nýjum fréttum frá Þýskalandi.
Samkvæmt Sport Bild telja margir innan orkudrykkjarisans Red Bull, þar sem Klopp starfar nú sem yfirmaður alþjóðlegs fótbolta hjá fyrirtækinu, „mjög líklegt“ að hann taki við landsliðinu af Julian Nagelsmann á næstunni. Því er sagt að jafnvel sé þegar verið að ræða mögulegt brotthvarf hans úr núverandi starfi.
Klopp, sem er 58 ára gamall, hætti sem knattspyrnustjóri Liverpool sumarið 2024 eftir afar farsælan tíma hjá félaginu. Þar vann hann meðal annars Meistaradeild Evrópu og enska meistaratitilinn og varð einn ástsælasti stjóri í sögu félagsins.
Síðan þá hefur hann ekki snúið aftur í þjálfarastólinn, en stöðugt hefur verið rætt um mögulega endurkomu hans í þjálfun. Hann hefur meðal annars verið orðaður við stórlið eins og Real Madrid.
Samkvæmt frétt Sport Bild er þó ólíklegt að Klopp taki við félagsliði á næstunni. Þess í stað þykir raunhæfara að hann taki við þýska landsliðinu þegar tími Nagelsmann rennur út.
Nagelsmann hefur verið við stjórnvölinn hjá Þýskalandi á undanförnum árum, en talið er að breytingar gætu orðið eftir HM 2026. Ef svo fer gæti Klopp snúið aftur á hliðarlínuna sem landsliðsþjálfari Þýskalands.