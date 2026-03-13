Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Það vakti athygli í vetur þegar Gísli Eyjólfsson, fyrrum leikmaður Breiðabliks, kom heim úr atvinnumennsku og gekk í raðir ÍA. Talið er að Blikar hafi ekki reynt við hann. Höskuldur var spurður út í þetta.
„Ég var það og er ekkert feiminn við að segja það. Það er tvíþætt, auðvitað er þetta einn besti vinur minn en hins vegar og öllu mikilvægara er þetta algjör yfirburðarleikmaður og með ákveðna eiginleika sem aðrir hafa ekki í þessari deild. Hann er á besta aldri og er svo með stuttan þráð og skepnuskap sem hefur reynst okkur ótrúlega dýrmætt,“ sagði Höskuldur.
„En ég hlakka bara til að takast á við hann. Það verður bara eins og á skólalóðinni í gamla daga, það var hvergi meiri keppni en milli bekkja þar.“
Þátturinn er í spilaranum.