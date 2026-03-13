Eiður Smári ráðleggur Jóhanni Berg – Gæti hann endað í Breiðablik á næstu vikum?

Hjörvar Hafliðason, sjálfur Dr. Football velti því fyrir sér í þætti sínum í dag hvort Jóhann Berg Guðmundsson gæti endað í herbúðum Breiðabliks á næstu vikum.
Jóhann Berg rifti samningi sínum við Al Dhafra í Abu Dabí á dögunum og er án félags. Jóhann er 35 ára gamall og hefur spilað 102 landsleiki fyrir Ísland.
„Jóhann Berg er á landinu, hann er 35 ára gamall. Það er ástand í Mið-Austurlöndum og hann er farin frá félaginu sínu,“ sagði Hjörvar og spurði Eið Smára Guðjohnsen hvað hann myndi gera í sporum Jóhanns.
„Þegar þú ert komin á þennan aldur og líkaminn er þokkalegur, þá myndi ég spila eins lengi og þú getur. Ferilinn hjá mér breyttist eftir þrítugt, meiðsli. Þú lærir, ég fór til Belgíu og setti mér það markmið að fara með landsliðinu á EM. Það hélt mér gangandi í nokkur ár, bara að njóta þess,“ sagði Eiður Smári.
Hann segir hugarfar manna breytast með aldrinum. „Það kemur allt annað hugarfar, maður fer að meta það miklu meira eftir þrítugt en þegar maður er tvítugur og heimskur. Þegar maður heldur að maður sé the shit.“
Hjörvar sér það ekki fyrir sér að Jóhann fari í annað lið en Breiðablik en hann fór í atvinnumennsku fyrir átján árum. Þá var Jóhann seldur frá Breiðablik til Hollands, hann lék svo í tíu ár á Englandi áður en hann fór til Sádí Arabíu og þaðan til UAE.
„Ég held að hann sé ekki týpan að spila fyrir annað lið en Breiðablik. Ég sá hann um daginn, hann leit vel út og lítur út eins og alvöru leikmaður. Ég vil sjá hann spila.“