Dyche ekki mjög spenntur fyrir starfinu hjá Tottenham

Sean Dyche er einn þeirra sem Tottenham Hotspur íhugar sem mögulegan arftaka Igor Tudor ef félagið ákveður að skipta um bráðabirgðastjóra á næstunni, samkvæmt fréttum Independent. Hann er hins vegar ekki spenntur fyrir starfinu.
Dyche, sem áður stýrði meðal annars Everton og Burnley, er talinn hafa þá reynslu sem þarf til að taka við liðinu á erfiðum tíma. Hins vegar er sagt að 54 ára stjórinn sé ekki sérstaklega áhugasamur um starfið nema honum verði boðinn samningur sem nær lengra en út yfirstandandi tímabil.
Tottenham er enn að meta stöðu Tudos, sem tók við liðinu nýlega, en árangur liðsins hefur valdið áhyggjum innan félagsins.
Samkvæmt Talksport eru fleiri nöfn einnig til skoðunar hjá Spurs. Þar á meðal eru fyrrum leikmenn félagsins Robbie Keane og Ryan Mason, sem báðir hafa tengingu við félagið og gætu komið til greina sem bráðabirgðastjórar.
Forráðamenn Tottenham hafa þó ekki tekið endanlega ákvörðun um næstu skref varðandi stjórastöðuna.