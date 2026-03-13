Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið

Albert Guðmundsson leikmaður íslenska landsliðsins og Fiorentina á Ítalíu segir frá því á Instagram að brotist hafi verið inn á heimili hans í gærkvöldi.
Albert skoraði sigurmark Fiorentina af vítapunktinum í blálokin gegn Rakow í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Sambandsdeildarinnar í gærkvöldi. Á sama tíma virðast þjófarnir hafa látið greipar sópa.
„Brotist var inn á heimili mitt í gær og nokkrum verðmætum var stolið, þar á meðal mikilvægum persónulegum eigum,“ segir Albert á Instagram.
„Ef einhver hefur upplýsingar um þá sem bera ábyrgð, vinsamlegast hafið samband við mig eða lögregluna. Í boði eru verðlaun fyrir upplýsingar sem leiða til þess að stolnu munirnir finnast aftur,“ segir Albert.
Því miður er það ekki óalgengt að brotist sé inn hjá knattspyrnumönnum og þjófarnir virðast vita að þar er oft að finna mikil verðmæti á heimilum þeirra.