Vill burt frá Manchester United í sumar

Hollenski framherjinn Joshua Zirkzee vill yfirgefa Manchester United í sumar, samkvæmt fréttum í enskum blöðum í dag.
Zirkzee, sem er 24 ára gamall, hafði þegar áhuga á að fara frá félaginu í janúarglugganum en Manchester United stöðvaði þá mögulega sölu. Nú er hins vegar talið að leikmaðurinn vilji leita sér nýrra tækifæra þegar félagaskiptaglugginn opnar í sumar.
Framherjinn kom til United með miklar væntingar en hefur átt erfitt með að festa sig í sessi sem fastamaður í liðinu. Takmarkaður spilatími og mikil samkeppni í sóknarlínu félagsins hafa gert honum erfitt fyrir að ná stöðugleika.
Samkvæmt fréttinni telur Zirkzee að best sé fyrir feril sinn að fara annað þar sem hann gæti fengið stærra hlutverk og reglulegri mínútur á vellinum.
Manchester United á þó eftir að taka endanlega ákvörðun um framtíð leikmannsins og óljóst er hvaða félög gætu haft áhuga á að fá hollenska landsliðsmanninn til liðs við sig. Sumarið gæti því orðið mikilvægt fyrir næstu skref á ferli Zirkzee.