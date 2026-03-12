Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu

Cristiano Ronaldo er farinn í sérstaka meðferð í von um að ná sér fljótt af meiðslum með Heimsmeistaramótið framundan.
Portúgalska stórstjarnan meiddist í leik Al-Nassr gegn Al-Fahya í sádiarabísku deildinni þann 28. febrúar. Ronaldo þurfti að fara af velli í 3-1 sigri liðsins og síðar kom í ljós að hann hefði tognað í læri.
Þjálfari Al-Nassr, Jorge Jesus, sagði síðar að meiðslin hefðu reynst alvarlegri en fyrst var talið.
„Eftir rannsóknir sjáum við að meiðslin sem Cristiano Ronaldo varð fyrir eru alvarlegri en við héldum í fyrstu. Hann mun fara til Spánar í meðferð hjá sínum eigin sjúkraþjálfara og við vonum að hann snúi fljótt aftur,“ sagði Jesus.
Ronaldo er nú í Madrid þar sem hann gengst undir svokallaða pressotherapy-meðferð. Sú meðferð felur í sér að sérstök loftþrýstingsvél blæs upp búnað sem þrýstir á fætur eða aðra líkamshluta í takt, svipað og nudd.
Markmiðið er að draga úr bólgum, verkjum og flýta fyrir bata. Ronaldo deildi sjálfur mynd á samfélagsmiðlum þar sem hann sést í meðferðinni.