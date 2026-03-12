Potter gerir langtímasamning

Graham Potter hefur framlengt samning sinn sem landsliðsþjálfari Svíþjóðar til ársins 2030.
Potter tók við liðinu í október eftir að Jon Dahl Tomasson var látinn fara. Hann var upphaflega ráðinn til skamms tíma til að reyna að snúa við gengi liðsins.
Svíþjóð á enn möguleika á að komast á HM sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. Til þess þarf liðið að vinna umspilsleiki gegn Úkraínu og síðan annað hvort Póllandi eða Albaníu.
„Að fá að halda áfram í þessu starfi skiptir mig miklu máli. Ég finn bæði fyrir miklu stolti og mikilli ábyrgð,“ sagði Potter eftir undirskrift.
Potter var rekinn frá West Ham í september eftir slæma byrjun á tímabilinu. Áður hafði hann einnig stýrt Chelsea og Brighton, auk þess sem hann gerði garðinn frægan með Östersund í Svíþjóð.