Mótherji Tottenham hjólar í Igor Tudor

Atletico Madrid vann 5-2 sigur á Tottenham í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum UMeistaradeildarinnar á þriðjudag, en umræðan eftir leikinn snerist að mestu um markmannsmál enska liðsins.
Bráðabirgðastjórinn Igor Tudor ákvað að byrja með markvörðinn Antonin Kinsky í stað aðalmarkvarðarins Guglielmo Vicario. Kinský gerði hins vegar tvö skelfileg mistök á fyrstu mínútunum og eftir aðeins 17 mínútur var hann tekinn af velli.
Á þeim tíma hafði Atletico þegar komist í 3-0 með mörkum frá Marcos Llorente, Antoine Griezmann og Julian Alvarez.
„Mér finnst þetta synd. Ef stjórinn byrjar með þennan markvörð þarf hann að standa með ákvörðuninni. Andlega hlýtur þetta að vera mjög erfitt fyrir hann,“ sagði Antoine Griezmann, leikmaður Atletico, um málið.
Seinni leikur liðanna fer fram á Tottenham Hotspur Stadium í næstu viku.