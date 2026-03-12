Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda

Knattspyrnuheimurinn í MLS-deildinni syrgir eftir að Eduard Löwen, miðjumaður St. Louis City SC, greindi frá því að eiginkona hans, Ilona Löwen, hafi látist eftir langa baráttu við krabbamein.
Ilona lést að morgni 9. mars, tæpum tveimur árum eftir að hjónin greindu opinberlega frá því að hún hefði greinst með sjúkdóminn. Félag Löwens staðfesti tíðindin á mánudag og í kjölfarið bárust fjölmörg samúðarskilaboð frá stuðningsmönnum og félögum víðs vegar um Bandaríkin og Þýskaland.
Í yfirlýsingu frá St. Louis City SC sagði. „Eftir tveggja ára baráttu við krabbamein lést Ilona Löwen í morgun, 9. mars 2026. Við syrgjum með Edu og öllum sem hafa orðið fyrir þessum missi og biðjum samfélag CITY að halda þeim í bænum sínum á þessum erfiðu tímum. Ilona var fallegt dæmi um kærleika, auðmýkt og góðvild og hennar verður sárt saknað.“
Félagið birti einnig skilaboð frá fjölskylduprestinum Marc Sikma þar sem fram kom að hjónin hefðu byggt líf sitt á trú og að fjölskyldan fyndi huggun í því að þjáning hennar væri á enda. Löwen, sem er 29 ára gamall, tók nokkur leyfi frá liðinu eftir að eiginkona hans greindist með krabbamein árið 2024 til að geta sinnt henni.
Fjöldi félaga í MLS sendi samúðarkveðjur, meðal annars Seattle Sounders, Columbus Crew og Vancouver Whitecaps. Löwen hóf feril sinn í heimalandi sínu Þýskalandi með Nürnberg þar sem hann sló í gegn árið 2017 og hjálpaði liðinu að komast upp í Bundesliguna árið 2018. Hann gekk síðar til liðs við Hertha Berlín árið 2019 og lék einnig um tíma á láni hjá Augsburg.
Árið 2022 samdi hann við St. Louis City SC og hefur síðan verið lykilmaður á miðsvæði liðsins.