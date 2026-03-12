Elías og félagar með glæsilegan sigur í Nottingham

Fjórum leikjum var að ljúka í 16-liða úrslitum Evrópudeildarinnar, þar sem liðin spiluðu fyrri leiki sína.
Elías Rafn Ólafsson var á sínum stað á milli stanganna hjá Midtjylland sem vann glæsilegan 0-1 sigur á Nottingham Forest á útivelli og er því í góðri stöðu fyrir seinni leikinn í Danmörku.
Ferencvaros er einnig í flottum málum eftir 2-0 sigur á Braga. Þá vann Genk 1-0 sigur á Freiburg.
Celta Vigo og Lyon gerðu loks 1-1 jafntefli, þar sem heimamenn voru manni færri mest allan seinni hálfleik.