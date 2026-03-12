fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Dyche meðvitaður um áhuga Tottenham – Tudor stýrir líklega á Anfield

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 15:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sean Dyche er talinn einn helsti kandídatinn til að taka við Tottenham Hotspur ef félagið ákveður að reka bráðabirgðastjórann Igor Tudor á næstu vikum.

Samkvæmt enskum fjölmiðlum eru forráðamenn Tottenham að meta stöðu Tudors eftir erfiða byrjun, þar sem liðið tapaði meðal annars 5-2 fyrir Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu. Þrátt fyrir það hefur endanleg ákvörðun um framtíð króatíska stjórans ekki verið tekin.

Tudor er enn við stjórnvölinn og mun halda blaðamannafund á föstudag fyrir leik Tottenham gegn Liverpool á Anfield í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag. Ólíklegt er talið að honum verði sagt upp áður en sá leikur fer fram.

Ef Tottenham ákveður þó að gera breytingu vilja stjórnendur félagsins að öllum líkindum ráða annan bráðabirgðastjóra frekar en að skipa strax nýjan langtímastjóra.

Dyche er talinn sterkur kostur í það hlutverk, meðal annars vegna mikillar reynslu hans í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur áður stýrt Burnley og Nottingham Forest og er þekktur fyrir að byggja upp skipulögð og erfið lið sem erfitt er að vinna.

Dyche var rekinn frá Nottingham Forest í febrúar eftir aðeins 114 daga í starfi. Hann sagði nýlega að nokkur stór félög hefðu haft samband við sig síðan þá.

Ef Tudor verður látinn fara gæti Dyche því verið næsti maður til að taka við Tottenham í erfiðu tímabili félagsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Dyche meðvitaður um áhuga Tottenham – Tudor stýrir líklega á Anfield
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vill burt frá Manchester United í sumar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hafði áhyggjur af Greenwood og vildi selja hann síðasta sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir Rapinoe vera hræsnara – Styður ekki opinberlega við konur í lífshættu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba

Mest lesið

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
Kleini lýsir yfir sakleysi

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Biðst afsökunar á því að hafa hrint stráknum í hita leiksins – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Samsærið um Neymar fer aftur á flug – Í ellefta skipti á tólf árum sem þetta gerist

Samsærið um Neymar fer aftur á flug – Í ellefta skipti á tólf árum sem þetta gerist
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu

Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga

Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Arsenal horfir á enska landsliðsmanninn sem vill ekki framlengja
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi

Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð

Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu

Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Telur að þetta hafi vantað hjá enska landsliðinu síðustu ár

Telur að þetta hafi vantað hjá enska landsliðinu síðustu ár
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hefur kostað United 23 milljarða en ekki skilað neinu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum
433Sport
Í gær

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang
433Sport
Í gær

Nokkur úrvalsdeildarlið með augastað á Norðmanninum

Nokkur úrvalsdeildarlið með augastað á Norðmanninum
433Sport
Í gær
Baunar á markvörðinn sem fær samúð margra – Segir honum að taka ábyrgð
433Sport
Í gær
Telur að leikmaður Chelsea gæti farið til Arsenal