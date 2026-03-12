Dyche meðvitaður um áhuga Tottenham – Tudor stýrir líklega á Anfield

Sean Dyche er talinn einn helsti kandídatinn til að taka við Tottenham Hotspur ef félagið ákveður að reka bráðabirgðastjórann Igor Tudor á næstu vikum.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum eru forráðamenn Tottenham að meta stöðu Tudors eftir erfiða byrjun, þar sem liðið tapaði meðal annars 5-2 fyrir Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu. Þrátt fyrir það hefur endanleg ákvörðun um framtíð króatíska stjórans ekki verið tekin.
Tudor er enn við stjórnvölinn og mun halda blaðamannafund á föstudag fyrir leik Tottenham gegn Liverpool á Anfield í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag. Ólíklegt er talið að honum verði sagt upp áður en sá leikur fer fram.
Ef Tottenham ákveður þó að gera breytingu vilja stjórnendur félagsins að öllum líkindum ráða annan bráðabirgðastjóra frekar en að skipa strax nýjan langtímastjóra.
Dyche er talinn sterkur kostur í það hlutverk, meðal annars vegna mikillar reynslu hans í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur áður stýrt Burnley og Nottingham Forest og er þekktur fyrir að byggja upp skipulögð og erfið lið sem erfitt er að vinna.
Dyche var rekinn frá Nottingham Forest í febrúar eftir aðeins 114 daga í starfi. Hann sagði nýlega að nokkur stór félög hefðu haft samband við sig síðan þá.
Ef Tudor verður látinn fara gæti Dyche því verið næsti maður til að taka við Tottenham í erfiðu tímabili félagsins.