Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar

Juventus hefur hafið viðræður við portúgalska miðjumanninn Bernardo Silva hjá Manchester City um möguleg félagaskipti þegar samningur hans rennur út.
Samkvæmt Gazzetta dello Sport vill ítalska stórliðið fá hinn 31 árs gamla leikmann til sín þegar núverandi samningur hans við Manchester City rennur út. Juventus sér Silva sem reynslumikinn leikmann sem gæti styrkt miðju liðsins á næstu árum.
Samkeppnin um undirskrift Silvu gæti þó orðið hörð. Greint er frá því að fleiri félög fylgist með stöðu hans, þar á meðal tyrkneska félagið Galatasaray og bandaríska MLS-liðið Inter Miami.
Bernardo Silva hefur verið einn af lykilmönnum Manchester City undanfarin ár og á stóran þátt í árangri félagsins undir stjórn Pep Guardiola. Hann er þekktur fyrir mikla vinnusemi, tækni og hæfileika til að skapa færi.
Ef hann ákveður að yfirgefa Manchester City gæti hann orðið einn eftirsóttasti samningslausi leikmaðurinn á markaðnum. Juventus virðist þó ætla að reyna að tryggja sér forskot með því að hefja viðræður snemma en samningur hans er á enda í sumar.