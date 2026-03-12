fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar

Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 07:30

Arsenal hefur hætt við áhuga sinn á ítalska miðjumanninum Sandro Tonali hjá Newcastle United, samkvæmt fréttum Chronicle.

Tonali, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við Newcastle frá AC Milan árið 2023 og hefur verið lykilmaður á miðjunni hjá félaginu síðan. Þrátt fyrir að Arsenal hafi áður fylgst með stöðu hans virðist Lundúnaliðið nú hafa ákveðið að hætta við mögulega tilraun til að fá hann í sumar.

Á sama tíma virðist ólíklegt að Tonali snúi aftur til ítölsku Serie A á næstunni. Newcastle hefur samkvæmt fréttum sett um 77 milljóna punda verðmiða á leikmanninn, sem jafngildir um 90 milljónum evra. Það verð er talið of hátt fyrir Juventus, sem hefur einnig haft áhuga á miðjumanninum.

Þrátt fyrir það er enn talið að ensku stórliðin Manchester United og Manchester City fylgist með stöðu Tonali og gætu skoðað möguleika á að reyna að fá hann til sín.

Tonali hefur vakið athygli fyrir sterka frammistöðu sína hjá Newcastle og er talinn einn af mikilvægustu leikmönnum liðsins á miðsvæðinu. Newcastle virðist þó ekki hafa áhuga á að selja hann nema mjög hátt tilboð berist.

