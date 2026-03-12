Arsenal leiðir kapphlaupið – Vilja fleiri félög að borðinu til að hækka verðmiðann

Arsenal hefur hafið óformlegar viðræður um möguleg kaup á varnarmanninum Castello Lukeba frá RB Leipzig samkvæmt franska miðlinum L’Équipe.
Lukeba, sem er 23 ára miðvörður, kom til Leipzig frá Lyon árið 2023 og hefur leikið 95 leiki fyrir félagið. Hann er samningsbundinn til ársins 2029 en talið er að hann sé opinn fyrir félagaskiptum í sumar.
Samkvæmt fréttinni hafa Arsenal-menn fylgst náið með varnarmanninum. Engin formleg tilboð hafa þó verið lögð fram enn sem komið er.
Talið er að Leipzig vilji fá um 51 milljón punda fyrir leikmanninn, en samkvæmt Florian Plettenberg hjá Sky í Þýskalandi er einnig til staðar klásúla í samningi hans upp á um 68 milljónir punda.
Arsenal er sagt vera fremst í röð áhugasamra félaga, þó fleiri lið í ensku úrvalsdeildinni fylgist með stöðunni. Leipzig vonast jafnframt til að samkeppni um leikmanninn hækki verðið.