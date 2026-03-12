Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt

Aron Einar Gunnarsson leikmaður Al-Gharafa í Katar er mættur aftur til landsins eftir að hafa komið til Íslands ásamt fjölskyldu sinni. Fjölskyldan flúði þær árásir sem Katar og önnur lönd hafa mátt þola frá Íran.
Íranir byrjuðu að skjóta á nágranna ríki sín eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu að skjóta á landið. Fjöldinn allur af Íslendingum sem býr í Mið-Austurlöndum hefur flúið vettvang.
Aron og eiginkona hans, Kristbjörg Jónasdóttir ásamt börnum þeirra, komu til landsins fyrir helgi en Aron stoppaði stutt við og fór aftur til Katar þar sem Al-Gharafa á leik í dag.
Kristbjörg segir frá þessu á Instagram síðu sinni en fjölskyldan hefur verið búsett í Katar frá árinu 2019 og unað sér vel, Kristbjörg segir fjölskylduna fara aftur til Katar þegar ástandið hefur lagast.
Aron sem fagnar 37 ára afmæli sínu á síðasta ári hefur verið í atvinnumennsku í tuttugu ár og spilað í Hollandi, á Englandi og nú í Katar síðustu sjö árin.
Hann var fyrirliði íslenska landsliðsins um langt skeið og leiddi liðið á Evrópumótið árið 2016 og Heimsmeistaramótið árið 2018.