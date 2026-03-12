fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 11:30

Aron Einar og Kristbjörg. Mynd/Instagram

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Aron Einar Gunnarsson leikmaður Al-Gharafa í Katar er mættur aftur til landsins eftir að hafa komið til Íslands ásamt fjölskyldu sinni. Fjölskyldan flúði þær árásir sem Katar og önnur lönd hafa mátt þola frá Íran.

Íranir byrjuðu að skjóta á nágranna ríki sín eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu að skjóta á landið. Fjöldinn allur af Íslendingum sem býr í Mið-Austurlöndum hefur flúið vettvang.

Aron og eiginkona hans, Kristbjörg Jónasdóttir ásamt börnum þeirra, komu til landsins fyrir helgi en Aron stoppaði stutt við og fór aftur til Katar þar sem Al-Gharafa á leik í dag.

Aron Einar Gunnarsson. Mynd DV/KSJ

Kristbjörg segir frá þessu á Instagram síðu sinni en fjölskyldan hefur verið búsett í Katar frá árinu 2019 og unað sér vel, Kristbjörg segir fjölskylduna fara aftur til Katar þegar ástandið hefur lagast.

Aron sem fagnar 37 ára afmæli sínu á síðasta ári hefur verið í atvinnumennsku í tuttugu ár og spilað í Hollandi, á Englandi og nú í Katar síðustu sjö árin.

Hann var fyrirliði íslenska landsliðsins um langt skeið og leiddi liðið á Evrópumótið árið 2016 og Heimsmeistaramótið árið 2018.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 38 mínútum
Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt
433Sport
Fyrir 51 mínútum
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Barcelona skoðar aðra kosti ef ekki næst að semja um Rashford
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Biðst afsökunar á því að hafa hrint stráknum í hita leiksins – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Samsærið um Neymar fer aftur á flug – Í ellefta skipti á tólf árum sem þetta gerist
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir

Mest lesið

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Kleini lýsir yfir sakleysi
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“

Nýlegt

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir
Vilhjálmur: Eitthvað alvarlega rangt við stöðuna þegar þetta gerist
Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga

Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arsenal horfir á enska landsliðsmanninn sem vill ekki framlengja
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum

Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna

Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Telur að þetta hafi vantað hjá enska landsliðinu síðustu ár
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Hefur kostað United 23 milljarða en ekki skilað neinu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Nokkur úrvalsdeildarlið með augastað á Norðmanninum

Nokkur úrvalsdeildarlið með augastað á Norðmanninum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Baunar á markvörðinn sem fær samúð margra – Segir honum að taka ábyrgð
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Telur að leikmaður Chelsea gæti farið til Arsenal

Telur að leikmaður Chelsea gæti farið til Arsenal
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Það skemmtilegasta sem Rooney hefur upplifað frá því ferlinum lauk
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Nýtt ofurpar að fæðast – Athygli vekur hver hennar fyrrverandi er
433Sport
Í gær

Góð og slæm tíðindi fyrir Arsenal

Góð og slæm tíðindi fyrir Arsenal
433Sport
Í gær

Rauf þögnina um martröð liðsfélaga síns

Rauf þögnina um martröð liðsfélaga síns
433Sport
Í gær
Líklegastir til að ná Nunez aftur til Evrópu – Launin gætu flækt málið mikið
433Sport
Í gær
Góð tíðindi fyrir stuðningsmenn City