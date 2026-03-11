Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga innan Englands

Argentínski varnarmaðurinn Marcos Senesi verður frjáls ferða sinna í sumar eftir að samningaviðræður hans við Bournemouth runnu út í sandinn.
Nokkur ensk lið hafa sýnt honum áhuga, þar á meðal Chelsea og Newcastle, en talið er að Senesi vilji frekar fara til Spánar.
Barcelona fylgist grannt með stöðunni og gæti reynt að fá miðvörðinn til sín. Katalónska félagið hefur einmitt síðustu ár þurft að horfa til þess að fá menn frítt vegna fjárhagsstöðu sinnar.
Talið er að viðræður gætu hafist á næstu vikum.