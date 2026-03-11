fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

UEFA hefur áhyggjur af breytingum á Englandi – Forskotið gæti aukist enn frekar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Van Persie bregst við söngvum um sig – „Láttu þig hverfa“

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 08:00

Robin van Persie segir að hann ætli ekki að hverfa frá starfi sínu sem stjóri Feyenoord þrátt fyrir að stuðningsmenn félagsins hafi kallað eftir að hann yrði rekinn.

Van Persie hefur staðið frammi fyrir gagnrýni  á tímabilinu og ekki síst eftir 3-3 jafntefli við NAC Breda, en Feyenoord er í öðru sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, 19 stigum á eftir PSV.

„Robin láttu þig hverfa,“ var meðal annars sungið í leiknum gegn Breda og Van Persie, sem gerði auðvitað garðinn frægan með Arsenal og Manchester United á leikmannaferlinum, varð var við það.

„Ég heyrði það. Það er ekki gaman en allir hafa rétt á sinni skoðun. Ég sinni mínu starfi fyrir Feyenoord. Ég geri það eftir bestu getu. Ég trúi á það sem ég er að gera. Ég mun ekki hlaupa í burtu,“ segir Van Persie hins vegar.

Þetta er annað starf Van Persie í þjálfun, en hann var hjá Heerenveen áður en hann tók við Feyenoord.

