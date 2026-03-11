Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi

Real Madrid er í frábæri stöðu eftir 3-0 sigur á Manchester City í Meistaradeild Evrópu í kvöld. UM var að ræða fyrri leik liðanna í 16 liða úrslitum.
Federico Valverde skoraði þrennu fyrir Real Madrid í fyrri hálfleik og lærisveinar Pep Guardiola áttu engin svör.
Real Madrid fékk vítaspyrnu í síðari hálfleik en Vini. Jr klikkaði, staðan slæm fyrir City fyrir síðari leikinn.
Á sama tíma vann Bodo/Glimt 3-0 sigur á Sporting Lisbon á heimavelli og þeir norsku í magnaðri stöðu og ævintýrið heild áfram.
Í París vann PSG 4-2 sigur á Chelsea, gestirnir frá Englandi jöfnuðu leikinn í tvígang en Vitinha og Khvicha Kvaratskhelia með tvö, skoruðu til að tryggja PSG góðan sigur.