UEFA hefur áhyggjur af breytingum á Englandi – Forskotið gæti aukist enn frekar

UEFA hefur áhyggjur af nýjum fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar, sem taka gildi á næsta tímabili og gætu aukið fjárhagslegt forskot ensku deildarinnar enn frekar.
Enska deildin ætlar að taka upp svokallað Squad Cost Ratio (SCR) kerfi þar sem félög mega eyða allt að 85% af tekjum sínum í leikmannakostnað. Með ákveðnum undanþágum gæti hlutfallið farið allt að 115%.
Í Evrópukeppnum UEFA, Meistaradeild, Evrópudeild og Sambandsdeild, gildir hins vegar 70% hámark samkvæmt reglum UEFA.
UEFA óttast að þessi munur geti aukið fjárhagslegt vald enskra félaga, sérstaklega þeirra sem taka ekki þátt í Evrópukeppnum. Slík lið gætu þá eytt meira en mörg stórlið á meginlandi Evrópu.
Samkvæmt Andrea Traverso, yfirmanni fjármálasjálfbærni hjá UEFA, skapa slíkar reglur spennu á leikmannamarkaðnum. Hann bendir á að ensk félög framleiði nú um fjórðung allra tekna evrópskra knattspyrnufélaga og að um 40% verðmætustu leikmanna heims spili í Englandi.
La Liga, Bundesliga og aðrar deildir hafa mun strangari reglur til samanburðar