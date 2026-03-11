fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 20:48

Mynd - Heimasíða Þórs.

Knattspyrnudeild Þórs og knattspyrnudeild Vestra hafa náð samkomulagi um félagaskipti Ibrahima Balde til Vestra.

Balde gerir þriggja ára samning við Vestra en liðið féll úr Bestu deildinni í fyrra á meðan Þór fór upp í Bestu deildina.

„Balde kom sem stormsveipur inn í Þorpið fyrir rúmu ári síðan og var í lykilhlutverki þegar Þórsliðið vann Lengjudeildina í fyrra. Við þökkum Ibra fyrir mikið og gott framlag til félagsins og óskum honum góðs gengis í framtíðinni,“ segir á vef Þórs.

Balde var hjá Vestra og gerði vel áður en hann fór til Þórs.

Þór ákvað að losa sig við Balde þar sem miðjumaðurinn vildi ekki spila sem framherji og Þór taldi sig ekki hafa not fyrir hann á miðsvæðinu.

