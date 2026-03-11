Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu

Eni Aluko, fyrrum landsliðskona Englands og knattspyrnusérfræðingur í fjölmiðlum, hefur lýst yfir mikilli ánægju eftir að hafa unnið meiðyrðamál gegn Joey Barton fyrir dómstólum.
Barton hefur verið dæmdur til að greiða Aluko samtals 339 þúsund pund í skaðabætur og lögfræðikostnað eftir að hún höfðaði mál gegn honum vegna tveggja færslna sem hann birti á samfélagsmiðlinum X árið 2024. Samkvæmt fréttum þarf Barton að greiða fyrstu 100 þúsund pundin, auk vaxta, fyrir 24. mars.
Málið var tekið fyrir hjá Hæstarétti í London þar sem ákveðið var að stöðva frekari málsmeðferð, en Barton þarf þó að greiða verulegar skaðabætur auk alls lögfræðikostnaðar Aluko.
Eftir niðurstöðuna birti Aluko myndband á samfélagsmiðlum þar sem hún gengur út frá Royal Courts of Justice með þumalinn upp. Yfir myndbandinu stóð textinn. „Við náðum marklínunni.“
Í færslu með myndbandinu þakkaði hin 39 ára gamla Aluko öllum sem höfðu stutt hana á meðan málið stóð yfir.
Aluko hefur starfað sem sérfræðingur í knattspyrnu eftir að hún lagði skóna á hilluna og hefur verið áberandi rödd í umræðum um fótbolta í Bretlandi. Málið gegn Barton hefur vakið mikla athygli í enskum fjölmiðlum undanfarin misseri.
Það er mikið í gangi í lífi Barton en á sunnudag var hann handtekinn grunaður um að hafa beitt annan mann grófu ofbeldi eftir golfhring.