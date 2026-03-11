Það skemmtilegasta sem Rooney hefur upplifað frá því ferlinum lauk

Wayne Rooney segir leik Wrexham og Chelsea í enska bikarnum hafa verið þann skemmtilegasta sem hann hefur upplifað síðan hann hætti að spila.
Leiknum lauk með 4-2 sigri Chelsea eftir framlengingu. Wrexham komst tvisvar yfir í venjulegum leiktíma en Chelsea jafnaði í bæði skiptin og tryggði sér síðan sigurinn með tveimur mörkum í framlengingu. Heimamenn urðu einnig manni færri undir lok venjulegs leiktíma.
Rooney var á leiknum sem sérfræðingur fyrir BBC og sagði í hlaðvarpinu The Wayne Rooney Show að stemningin hefði verið einstök.
„Þetta er líklega sá leikur sem ég hef haft mest gaman af síðan ég hætti að spila,“ sagði hann og bætti við að andrúmsloftið á vellinum hefði verið frábært.
Hollywood-eigendur Wrexham, Ryan Reynolds og Rob McElhenney, fylgdust með úr stúkunni og sögðust stoltir af sínum mönnum eftir leik.