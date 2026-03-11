Telur að leikmaður Chelsea gæti farið til Arsenal

Sóknarmaðurinn Joao Pedro hefur verið í frábæru formi með Chelsea undanfarið, en hann hefur skorað 11 mörk í aðeins 13 leikjum undir stjórn Liam Rosenior.
Fyrrum liðsfélagi hans hjá Watford, Keinan Davis, segir frammistöðu Pedro alls ekki koma sér á óvart.
„Á æfingum sást strax hversu mikla hæfileika hann hefur. Hann er brasilískur leikmaður með mikið sjálfstraust og trú á eigin getu,“ sagði Davis.
Davis telur að Pedro geti jafnvel tekið næsta skref á ferlinum og farið í enn stærra lið í framtíðinni.
„Að sjá hann hjá Chelsea kemur mér ekki á óvart. Jafnvel þó hann færi til Arsenal myndi það ekki koma mér á óvart, hann er mjög góður leikmaður,“ bætti hann við.
Pedro kom til Chelsea frá Brighton fyrir um 60 milljónir punda og virðist nú vera að finna sig í London.