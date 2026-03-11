Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð

Keflavík og Sindri Kristinn Ólafsson hafa komist að samkomulagi um að Sindri láti af störfum hjá félaginu. Ástæðan fyrir brotthvarfinu er sú að unnusta Sindra er búsett erlendis og mun hann flytja búferlum til hennar.
Unnusta Sindra er Guðrún Arnardóttir, landsliðskona í knattspyrnu.
Sindri er uppalinn Keflvíkingur og hefur í gegnum tíðina verið hluti af félaginu bæði í yngri flokkum og með meistaraflokki. Hann lék um tíma með FH.
„Keflavík hefur verið stór hluti af mínu lífi og það er alltaf heiður að spila fyrir félagið. Þetta var ekki auðveld ákvörðun, en Guðrún hefur fengið gott tækifæri til að halda áfram sínum ferli í Svíþjóð og ákváðum við því að taka þetta skref saman;“ segir Sindri.
„Ég vil þakka liðsfélögum, þjálfurum og öllum í kringum félagið fyrir samstarfið og stuðninginn í gegnum árin. Vonandi liggja leiðir okkar saman í framtíðinni. Ég mun fylgjast vel með liðinu og óska Keflavík alls hins besta á komandi tímabili.“