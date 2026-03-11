Lykilmaður óvænt á förum frá Akureyri – Segja að ágreiningur hafi komið upp

Ibrahima Balde, lykilmaður Þórs, er mjög óvænt á förum.
Þetta kemur fram bæði á Fótbolta.net og hjá Kristjáni Óla Sigurðssyni á X. Fótbolti.net segir þetta koma til vegna ágreinings um hvar hann eigi að spila á vellinum.
Eins og fyrr segir koma tíðindin á óvart í ljósi þess að Balde var lykilmaður í liði Þórs sem vann Lengjudeildina í fyrra og kom sér upp í Bestu deildina.
Balde spilaði með Vestra hér á landi áður en hann gekk í raðir Þórs.
BRJÓTANDI tíðindi úr Þorpinu.
Ibrahima Balde farinn frá Þór.
Meira i Þungavigtinni eftir smá.#HeimavinnaHöfðingjans pic.twitter.com/rlAS7pM0YB
— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) March 11, 2026