Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum

Miðvikudagur 11.mars 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 17:00

Jo Farrell, æðsti yfirmaður lögreglunnar í Skotlandi, hefur gagnrýnt Rangers og Celtic fyrir að hafa ekki fordæmt ofbeldi sem braust út eftir leik liðanna um helgina.

Óeirðir brutust út á Ibrox eftir að Celtic hafði unnið sigur. Nokkrir stuðningsmenn og lögreglumenn slösuðust og níu manns hafa verið handteknir vegna atvika tengdum leiknum.

Farrell sagði á fundi í skoska þinginu að hvorugt félagið hefði komið fram opinberlega til að fordæma ofbeldið. Hún sagði uppákomuna algjörlega til skammar og bætti við að meira þyrfti að gera til að tryggja öryggi fólks á fótboltaleikjum.

Samkvæmt lögreglu var meðal annars 47 ára maður ákærður fyrir árás á þjálfara og leikmann eftir að stuðningsmenn ruddust inn á völlinn, og 54 ára maður fyrir að ráðast á lögreglumann. Þá urðu fleiri handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar eftir leikinn.

Einnig varð tíu ára drengur fyrir því að fá mynt í sig í látunum og rannsókn stendur yfir á skemmdarverkum og veggjakroti í tengslum við leikinn.

Skoska knattspyrnusambandið hefur hins vegar fordæmt uppákomuna.

