Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum

Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 19:42

Kai Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal í fyrri leik liðsins gegn Bayer Leverkusen í 16 liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld.

Havertz kom inn af varmannabekknum en Robert Andrich hafði komið þýska liðinu yfir í fyrri hálfleik.

Ekkert stefndi í að Arsenal væri að fara að jafna leikinn þegar Noni Madueke féll í teignum undir lok leiksins. Madueke hafði komið inn af bekknum fyrir Bukayo Saka og var líflegur.

Margir töldu að Madueke hefði dýft sér en dómarinn sá snertingu og VAR tók undir það. Havertz fór á punktinn og skoraði.

Seinni leikur liðanna fer fram í London eftir tæpa viku.

Baunar á markvörðinn sem fær samúð margra – Segir honum að taka ábyrgð

Nýtt ofurpar að fæðast – Athygli vekur hver hennar fyrrverandi er

Góð og slæm tíðindi fyrir Arsenal

Líklegastir til að ná Nunez aftur til Evrópu – Launin gætu flækt málið mikið

Arteta vill manninn sem neitaði að fara til Rússlands

Lykilmaður óvænt á förum frá Akureyri – Segja að ágreiningur hafi komið upp

Er orðinn sextugur en kærusturnar verða sífellt yngri – Stundaði kynlíf með þremur konum á einum degi

Dramatík í Newcastle – Ótrúlegur leikur í Madríd

Walker kallar þetta gott

Þrír frægir menn heimsóttu sama vændishúsið stöðugt – Stúlkan sem þeir umgengust mest reyndist vera 16 ára

Liverpool og Chelsea í slag um 13 milljarða mann?

Hlaut vægan dóm fyrir að fela myndavél í kvennaklefanum – Hafði stundað þetta í fjögur ár

