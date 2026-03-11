Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum

Kai Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal í fyrri leik liðsins gegn Bayer Leverkusen í 16 liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld.
Havertz kom inn af varmannabekknum en Robert Andrich hafði komið þýska liðinu yfir í fyrri hálfleik.
Ekkert stefndi í að Arsenal væri að fara að jafna leikinn þegar Noni Madueke féll í teignum undir lok leiksins. Madueke hafði komið inn af bekknum fyrir Bukayo Saka og var líflegur.
Margir töldu að Madueke hefði dýft sér en dómarinn sá snertingu og VAR tók undir það. Havertz fór á punktinn og skoraði.
Seinni leikur liðanna fer fram í London eftir tæpa viku.