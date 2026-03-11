Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?

Stuðningsmenn Tottenham telja að varnarmaðurinn Cristian Romero hafi átt þátt í því að markvörðurinn Antonín Kinský var tekinn af velli snemma í leik gegn Atlético Madrid.
Kinský, sem er tékkneskur landsliðsmarkvörður, var tekinn af velli eftir aðeins 15 mínútur í leiknum eftir röð mistaka í upphafi leiksins. Fyrsta mark Atlético kom þegar Kinský rann til og Marco Llorente nýtti sér það til að koma heimamönnum yfir.
Stuttu síðar bættu Madrídingar við öðru marki þegar Antoine Griezmann skoraði eftir að Mickey van de Ven missti einnig fótanna í varnarlínunni. Kinský gerði svo önnur dýr mistök þegar sending hans frá marki fór illa og Julian Alvarez komst í boltann og skoraði þriðja markið.
Þjálfari Tottenham, Igor Tudor, brást strax við og tók Kinský af velli eftir aðeins stundarfjórðung. Í hans stað kom aðalmarkvörður liðsins, Guglielmo Vicario.
Margir stuðningsmenn Tottenham tóku þó eftir því að Romero hafði stutt samtal við Tudor við hliðarlínuna skömmu áður en skiptingin var gerð. Myndband af atvikinu hefur farið víða á samfélagsmiðlum.
Í myndbandinu sést Romero ganga til Tudor eftir þriðja mark Atlético, hvísla einhverju í eyra hans og ganga svo í burtu. Ekki er ljóst hvað varnarmaðurinn sagði við þjálfarann, en sumir stuðningsmenn telja að hann hafi beðið um skiptingu.