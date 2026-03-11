Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi

Igor Tudor, knattspyrnustjóri Tottenham, hefur dvalið á æfingasvæði félagsins frá því hann tók við liðinu í síðasta mánuði.
Samkvæmt fréttum býr hinn 47 ára gamli Króati á hótelinu sem staðsett er við æfingasvæði Tottenham, Hotspur Way. Tudor tók við liðinu nýlega en hefur þegar verið undir mikilli pressu eftir slæman árangur.
Pressan jókst enn frekar eftir 5-2 tap Tottenham gegn Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu. Eftir leikinn flugu leikmenn og starfsfólk félagsins beint aftur til London. Meðan flestir leikmenn héldu heim frá flugvellinum fór Tudor ásamt hluta af starfsliði sínu aftur á æfingasvæðið.
Samkvæmt Sky Sports mætti framkvæmdastjóri félagsins, Vinai Venkatesham, á æfingasvæðið klukkan 8:50 að morgni daginn eftir leikinn, sem hefur aukið vangaveltur um framtíð Tudors hjá félaginu.
Orðrómur hefur verið um að Tudor gæti verið rekinn aðeins 25 dögum eftir að hann tók við starfinu sem arftaki Thomas Frank. Þrátt fyrir það herma heimildir að Tudor eigi enn að halda blaðamannafund fyrir leikinn gegn Liverpool.
Tottenham á erfitt verkefni framundan þegar liðið sækir Liverpool heim á Anfield um helgina. Þá tekur liðið á móti Atlético Madrid í síðari leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar áður en Nottingham Forest kemur í heimsókn í ensku úrvalsdeildinni.
Framtíð Tudors verður að lokum ákveðin af Venkatesham og íþróttastjóranum Johan Lange.