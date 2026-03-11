Baunar á markvörðinn sem fær samúð margra – Segir honum að taka ábyrgð

Fyrrum framherjinn Troy Deeney gagnrýndi markvörðinn Antonin Kinsky eftir að hann var tekinn af velli eftir aðeins 17 mínútur í 5-2 tapi Tottenham gegn Atletico Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Kinsky, sem var að leika sinn fyrsta Meistaradeildarleik, gerði tvö mistök sem leiddu til marka og stjórinn Igor Tudor skipti honum af velli snemma í leiknum. Guglielmo Vicario kom þá inn í markið.
Margir sérfræðingar sýndu Kinsky samúð eftir leikinn. Peter Schmeichel sagði að ákvörðun Tudors gæti haft slæm áhrif á feril hans og Joe Hart sagðist vera miður sín fyrir hönd unga markvarðarins.
Deeney var hins vegar harðorður og sagði markvörðinn sjálfan bera ábyrgð á mistökunum.
„Hann gerði mistökin, ekki stjórinn eða einhver annar. Þegar þú ert tekinn af velli þarftu að sitja hjá liðinu þínu og standa með þeim,“ sagði Deeney, sem var ósáttur við að Kinsky hefði gengið beint niður leikmannagöngin.
Liðin mætast í London eftir viku og er á brattann að sækja fyrir Tottenham.