Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn

Arsenal og Barcelona eru meðal félaga sem fylgjast með stöðu þýska miðjumannsins Julian Brandt fyrir sumarið.
Brandt verður samningslaus í lok júní þegar samningur hans við Borussia Dortmund rennur út. Íþróttastjóri Dortmund, Lars Ricken, staðfesti um helgina að leikmaðurinn muni ekki skrifa undir nýjan samning við félagið.
Hinn 29 ára gamli sóknarsinnaði miðjumaður vill samkvæmt fréttum yfirgefa Þýskaland og freista gæfunnar erlendis. Enska úrvalsdeildin, spænska deildin og ítalska Serie A eru allar sagðar heilla leikmanninn.
Samkvæmt Sky Germany gæti Brandt þó frekar orðið varamaður hjá félögum eins og Arsenal eða Barcelona fremur en fastamaður í byrjunarliðinu.
Enn sem komið er hefur þó ekkert félag lagt fram formlegt tilboð og engar ítarlegar viðræður hafa átt sér stað við föður hans og umboðsmann, Jürgen Brandt.
Brandt hefur verið lykilmaður hjá Dortmund undanfarin ár og gæti reynst áhugaverður kostur fyrir mörg félög þar sem hann verður mögulega fáanlegur án félagaskiptagjalds í sumar.