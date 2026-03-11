fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Arteta vill manninn sem neitaði að fara til Rússlands

Arteta vill manninn sem neitaði að fara til Rússlands

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 10:30

Arsenal er sagt skoða möguleikann á að fá framherjann Karl Etta Eyong frá Levante þegar sumarglugginn opnar.

Spænskir miðlar segja að Mikel Arteta vilji bæta fleiri valkostum við sóknarlínu sína og að Eyong hafi vakið athygli útsendara félagsins.

Kamerúnski framherjinn hefur skorað reglulega í spænska boltanum er mjög líkamlega sterkur og hraður.

Það vakti athygli fyrr í vetur þegar Eyong neitaði að fara til CSKA Mosvku, þó svo að Levante hafi samþykkt 30 milljóna evra tilboð og viljað selja.

Eyong vildi bíða eftir meira spennandi tækifæri í betri deild og gæti niðurstaðan orðið Arsenal, þó málið sé á fyrstu stigum.

