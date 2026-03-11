Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang

Spænskur stuðningsmaður Barcelona klúðraði hlutunum heldur betur þegar hann ætlaði að mæta á Meistaradeildarleik liðsins gegn Newcastle. Hann endaði á röngum leikvangi.
Barcelona heimsótti Newcastle á St James’ Park í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í gær. Leiknum lauk 1-1 þar sem Lamine Yamal jafnaði metin úr vítaspyrnu á lokamínútunum eftir að Harvey Barnes hafði komið Newcastle yfir.
Stuðningsmaðurinn hafði hins vegar slegið inn „St James Park“ í símann sinn og fylgt leiðbeiningum, sem leiddu hann á St James Park, heimavöll Exeter City, um 590 kílómetrum frá leiknum sem hann ætlaði á.
Þar var á sama tíma leikur í ensku C-deildinni þar sem Lincoln City vann 1-0 sigur með marki frá Tom Hamer.
Stuðningsmaðurinn áttaði sig á mistökunum þegar hann sýndi starfsfólki miðann sinn við innganginn. Exeter City brást hins vegar vel við og gaf honum frían miða á leikinn.
„Hann var frekar svekktur og dálítið vandræðalegur. Við reddum honum miða og hann fékk að horfa á leik á hinum sanna St James Park. Hann er velkominn aftur hvenær sem er,“ sagði starfsmaður Exeter um málið.