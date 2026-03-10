Stjórn United ætlar að gefa sér góðan tíma

Manchester United ætlar ekki að flýta sér að ráða nýjan fastan knattspyrnustjóra þrátt fyrir að bráðabirgðastjórinn Michael Carrick hafi styrkt stöðu sína undanfarnar vikur.
Samkvæmt The Athletic vilja forráðamenn félagsins gefa sér góðan tíma til að meta stöðuna áður en endanleg ákvörðun verður tekin um hver stýrir liðinu til lengri tíma.
Carrick tók við liðinu tímabundið fyrr á árinu og hefur náð ágætum árangri síðan þá. Frammistaða Manchester United hefur batnað undir hans stjórn og liðið hefur náð góðum úrslitum í síðustu leikjum.
Þrátt fyrir það eru stjórnendur félagsins sagðir vilja fara varlega í ráðninguna og skoða fleiri möguleika áður en þeir ákveða næsta stjóra.
Manchester United hefur verið orðað við nokkra þekkta þjálfara að undanförnu, en Carrick hefur með árangri sínum aukið líkurnar á að koma til greina í starfið til frambúðar.