Segir Rúnar Kristins hafa þurft að slökkva elda á síðasta ári – „Been there done it, bought the T-shirt. Haldiði kjafti“

Það er aðeins mánuður í það að Besta deild karla fari af stað og mikil spenna farin að byggjast upp fyrir mótinu. Rætt var um deildina í útvaprsþætti Fótbolta.net á X977 á laugardag.
Eitt af því sem var rætt var staða Fram en þjálfari liðsins er hinn margreyndi, Rúnar Kristinsson. Rúnar er á leið inn í sitt þriðja tímabil með Fram og hefur gert vel í starfi.
„Við erum mikið af þjálfurum með takmarkaða reynslu í liðunum sem er spáð fyrir ofan þá, Rúnar hefur séð þetta allt,“ sagði Haraldur Árni Hróðmarsson, fyrrum þjálfari Grindavíkur í þættinum.
Tómas Þór Þórðarson sem er öllum hnútum kunnugur í íslenska boltanum segir Rúnar hafa þurft að taka á erfiðum málum í fyrra hjá Fram, þar hafi reynsla hans og virðing skipt sköpum.
„Það var fullt í gangi underground í Dal draumanna í fyrra, sem hann þurfti að kæfa og slökkva elda. Við vitum aðeins meira en meðalmaðurinn, við tipluðum á þessu,“ sagði Tómas sem er í dag starfandi fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins.
„Við erum ekki í þessu til að eyðileggja fyrir liðunum, það var fullt í gangi sem hann tók á. Been there done it, bought the T-shirt. Haldiði kjafti, ég er Rúnar Kristins,“ sagði Tómas.