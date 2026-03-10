Segir frá sorglegum degi í herbúðum United á dögunum

fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. mars 2026 14:30

Getty Images

Noussair Mazraoui segir að það hafi verið sorglegur dagur þegar ljóst varð að liðsfélagi hans hjá Manchester United, Casemiro, muni yfirgefa félagið í sumar.

Brasilíski miðjumaðurinn kom til Manchester United frá Real Madrid árið 2022 í samningi sem talinn var vera um 70 milljónir punda. Síðan þá hefur hann verið mikilvægur leikmaður hjá félaginu og spilað yfir 150 leiki fyrir liðið.

Samningur Casemiro rennur út í sumar og þrátt fyrir að Manchester United hafi haft möguleika á að framlengja hann um eitt ár til viðbótar hefur félagið ákveðið að nýta ekki þann valkost. Þannig fær hinn 34 ára gamli miðjumaður tækifæri til að leita sér að nýju félagi, á meðan United losar sig einnig við há laun hans.

Getty Images

Mazraoui viðurkenndi að brotthvarf Casemiro verði stór missir fyrir liðið. „Þegar ég sá tilkynninguna var þetta svolítið eins og… þetta var sorglegur dagur,“ sagði Mazraoui.

„Hann kemur með gríðarlega mikla reynslu. Hann veit hvernig það er að vinna titla.“

Mazraoui bætti við að Casemiro hafi ekki aðeins reynslu af sigrum heldur viti einnig hvað þurfi til að ná þeim. „Hann hefur gert þetta sjálfur og lifað það. Við munum sakna hans mikið, bæði inni á vellinum og utan hans,“ sagði hann.

Casemiro kom til United sem margfaldur meistari eftir afar sigursælan feril hjá Real Madrid.

