Ólátabelgurinn Barton í haldi lögreglu – Handtekinn eftir slagsmál í golfklúbbi

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Joey Barton var í haldi lögreglu á mánudagsmorgun eftir að hafa verið handtekinn grunaður um alvarlega líkamsárás í kjölfar slagsmála á golfklúbbi í Englandi.
Samkvæmt upplýsingum var Barton einn af tveimur mönnum sem handteknir voru eftir átök nærri Huyton og Prescot Golf Club í Merseyside. Neyðarþjónusta var kölluð á vettvang á sunnudagskvöld eftir að tilkynnt var um árás. Einn maður var fluttur á sjúkrahús með áverka á andliti og rifbeinum.
Talið er að rifrildi hafi hafist inni í klúbbhúsinu áður en átökin færðust út fyrir bygginguna. Enska blöð herma að vopn hafi mögulega verið sótt utan frá og að Barton kunni að hafa verið að verja sig í átökunum.
Lögreglan í Merseyside staðfesti að tveir menn, 50 og 42 ára, hafi verið handteknir grunaðir um alvarlega líkamsárás. Þeir eru nú í haldi lögreglu þar sem rannsókn málsins stendur yfir.
Barton, sem er 42 ára, lék á sínum tíma með liðum á borð við Manchester City, Newcastle United, QPR, Marseille, Burnley og Rangers. Hann spilaði einnig einn landsleik fyrir England.
Eftir að hafa lagt skóna á hilluna árið 2017 hóf hann þjálfaraferil og stýrði meðal annars Fleetwood Town og síðar Bristol Rovers. Hann var rekinn frá Bristol Rovers í upphafi tímabilsins 2023-24 eftir slakt gengi liðsins.
Frá þeim tíma hefur Barton ekki snúið aftur í þjálfun en hefur meðal annars haldið úti hlaðvarpi sem ber heitið Common Sense with Joey Barton.
Hann hefur áður lent í ýmsum lagalegum vandræðum á ferli sínum, bæði á meðan hann var leikmaður og eftir að hann hætti í atvinnumennsku.