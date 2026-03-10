Myndband: Ótrúlegar senur í Madríd – Markverðinum skipt af velli eftir tvö hörmuleg mistök

Igor Tudor, bráðabirgðastjóri Tottenham, setti Antonin Kinsky í markið í stað Guglielmo Vicario gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í kvöld.
Tudor vildi breyta til eftir vont gengi frá því hann tók við fyrir nokkrum vikum. Ákvörðun hans reyndist hins vegar skelfileg því Kinsky gerði skelfileg mistök snemma leiks sem Marcos Llorente nýtti sér að lokum.
THREE STRAIGHT ERRORS BY SPURS HAVE THEM DOWN 4-0 VS. ATLETI IN 22 MINUTES!
Keeper Antonín Kinský, who made two of the errors, was subbed off in the 17th minute and Atleti fans gave him a standing ovation 🤯
You really can't make up the things happening to Spurs at the… pic.twitter.com/roTciKLwX0
— ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2026
Hann gerði svo enn verri mistök skömmu síðar þegar hann hitti ekki boltann og Julian Alvarez kom boltanum í netið. Í kjölfarið var Kinsky skipt af velli fyrir Vicario á 17. mínútu.
„Ég hef aldrei séð svona áður á fótboltavelli. Þvílík ákvörðun hjá stjóranum. Já þetta er vissulega markverðinum að kenna en þetta rústar sjálfstrausti hans,“ segir fyrrum markvörðurinn Paul Robinson um málið.
Staðan í leiknum er 4-1 eftir rúman hálftíma.